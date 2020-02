ലക്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അടുത്ത നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 351 സീറ്റുകള്‍ നേടി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് അഖിലേഷ് യാദവ്. 2022ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിയുമായും സഖ്യമില്ലാതെയാണ് മത്സരിക്കുകയെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ലക്‌നൗവില്‍ നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് അഖിലേഷ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

2017 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യത്തിലാണ് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി മത്സരിച്ചിരുന്നത്, അന്ന് ബിജെപിയോട് തോറ്റ് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2019 ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിഎസ്പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി മത്സരിച്ചെങ്കിലും അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ മാത്രം ജയിക്കാനെ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സിഎഎ, എന്‍പിആര്‍, എന്‍ആര്‍സി എന്നിവയ്ക്ക് പാര്‍ട്ടി എതിരാണെന്ന അഭിപ്രായവും അഖിലേഷ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ എന്‍പിആര്‍ അപേക്ഷ ഫോമുകള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

ജനങ്ങള്‍ക്കായി ജോലി ചെയ്താല്‍ അതിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് തെളിയിച്ചു. 2022ല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും ഇത് കാണാം. രാമനേയോ ഹനുമാനേയോ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. ജനങ്ങള്‍ക്കായി ചെയ്യുന്ന ജോലിയില്‍ മാത്രമാണ് കാര്യമെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights; no alliance in 2022 UP polls, will win 351 seats says Akhilesh Yadav