മുംബൈ: ഡല്‍ഹിയിലെ നിസാമുദ്ദീനില്‍ നടന്നതുപോലെ ഒരു മതപരിപാടി മാര്‍ച്ചില്‍ മുംബൈയിലും നടക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ ജാഗ്രതയേ തുടര്‍ന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടുവെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖ്.

മുംബൈയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ വാസയില്‍ രണ്ടുദിവസത്തെ ഒരു മെഗാപരിപാടിയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആദ്യം അനുമതി നല്‍കിയ പരിപാടിക്ക് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പിന്നീട് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

ഷെമിം എജ്യുക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ സൊസൈറ്റിയാണ് പരിപാടിക്കായി അനുമതി തേടിയിരുന്നത്. 5000 ത്തോളം വിശ്വാസികള്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്.

'ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് പരിപാടിക്ക് പോലീസ് അനുമതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചുവരികയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പരിപാടിക്ക് നല്‍കിയ അനുമതി പുനഃപരിശോധിക്കുകയും റദ്ദാക്കുകയുമായിരുന്നു' അനില്‍ ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു.

