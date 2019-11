ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് ഒടുവില്‍ നിതിന്‍ ഗഡ്കരി തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കി ഗഡ്കരി ഇന്ന് നാഗ്പൂരിലെത്തും. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള സമയം നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് നിര്‍ണായക ദൗത്യവുമായി ഗഡ്കരി എത്തുന്നത്.

നാഗ്പൂരില്‍ ആര്‍എസ്എസ് അധ്യക്ഷന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത്തുമായി അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തിരക്കിട്ടുള്ള നാഗ്പൂര്‍ യാത്ര അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് ഇന്ന് ഗവര്‍ണറെ കണ്ട് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഗഡ്കരിയുടെ വരവ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഫഡ്‌നാവിസും ഭാഗവത്തിനെ കണ്ടിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടില്ല എന്ന ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ നിലപാടില്‍ ശിവസേന കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ഫോര്‍മുലയായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗഡ്കരി ഗഡ്കരിയുടെ പേര് കടന്നുവരാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാവില്ല. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞതവണയും ഇങ്ങനെയൊരു നിര്‍ദേശം വന്നപ്പോഴും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഗഡ്കരി. നാഗ്പൂരിലേക്ക് തിരിക്കും മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ഗഡ്കരി മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളി. ഫഡ്‌നാവിസ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ബാല്‍താക്കറെയുടെ കാലം മുതല്‍ ശിവസേന നേതൃത്വവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന നേതാവാണ് ഗഡ്കരി. ബിജെപി മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ ഗഡ്കരിയുടെ പേര് സമവായത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശിവസേന അംഗീകരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മോഹന്‍ ഭാഗവത്തുമായി നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയാകും നാളത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗധേയം നിര്‍ണയിക്കുക.

ശിവസേന നേതാവ്‌ കിഷോര്‍ തിവാരി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗഡ്കരി ഇടപെടണമെന്നും രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

