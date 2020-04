ന്യൂഡല്‍ഹി: നീതി ആയോഗിലെ ജീവനക്കാരന് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ നീതി ആയോഗിന്റെ ഓഫീസ് സീല്‍ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനം. ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതുമണിയോടെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്.

ഇതേതുടര്‍ന്ന് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നീതി ആയോഗ് ഭവന്‍ രണ്ടുദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തില്‍ അണുനശീകരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചുവെന്നും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുമായി അടുത്തിടപഴകിയവരോട് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

