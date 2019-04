ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ സണ്ണി ഡിയോളിനെ യുവനടനെന്നും തീപ്പൊരി താരമെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസ കുറച്ച് കടന്ന കൈയല്ലേയെന്ന അഭിപ്രായവുമായി നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി. സണ്ണി ഡിയോള്‍ സൂപ്പര്‍താരമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിര്‍മലാ സീതാരാമനെക്കാള്‍ മൂന്ന് വയസ് കൂടുതല്‍ പ്രായമുണ്ടെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രതികരണം.

Young artist?He is older to you!