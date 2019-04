ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൊതുജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ നിരന്തരം കള്ളങ്ങള്‍ പറയുന്നത് കഷ്ടമാണെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍. വിവാദ പരാമര്‍ശത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നിര്‍മ്മാലാ സീതാരാമന്റെ പ്രതികരണം.

"രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ കള്ളങ്ങള്‍ പറയുന്നത് തുടരുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കള്ളങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമാണ്. ഒരു ദേശീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ കള്ളങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ കഷ്ടം തോന്നുകയാണ്", നിര്‍മ്മല സീതാരാമാന്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളനാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയും കണ്ടെത്തി എന്ന പ്രസ്താവനയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടില്‍ പറഞ്ഞു പോയതാണെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം.

റഫാല്‍ കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടക്കാല വിധി പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശം. റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അഴിമതി നടത്തിയതായി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞെന്നായിരുന്നു അമേഠിയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമര്‍ശം. ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് ബിജെപി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. ഇനി മേലാല്‍ കോടതി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളോ നിരീക്ഷണമോ അല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും രാഹുലിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി നാളെയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുക.

