ചെന്നൈ: കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമനെ കാണാന്‍ ഡല്‍ഹിക്കുപോയ തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പനീര്‍സെല്‍വം അപമാനിതനായി തിരിച്ചുവന്നു.

മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വരെ എത്തിയതിനുശേഷം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന്‍ കഴിയാതെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. രാജ്യസഭാ എം.പി. വി. മൈത്രേയനെ ചേംബറിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒ.പി.എസിനെ കാണാന്‍ മന്ത്രി തയ്യാറായില്ല. മൈത്രേയനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഒ.പി.എസിനെ കണ്ടില്ലെന്നും ട്വിറ്ററിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്തും താങ്ങാനുള്ള ഹൃദയം വേണമെന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒ.പി.എസ്. പ്രതികരിച്ചു.

ചികിത്സയ്ക്കായി മധുരയില്‍നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തന്റെ സഹോദരനെ എത്തിക്കാന്‍ എയര്‍ ആംബുലന്‍സ് അനുവദിച്ചതില്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിയെ നേരില്‍ക്കണ്ട് നന്ദിയറിയിക്കാനായിരുന്നു ഒ.പി.എസിന്റെ ഡല്‍ഹി യാത്ര. പനീല്‍ശെല്‍വവും മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. മൈത്രേയനെ കൂടാതെ കെ.പി. മുനിസ്വാമി, മനോജ് പാണ്ഡ്യന്‍ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മൈത്രേയനും പനീര്‍ശെല്‍വുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കുപോയത്. മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിനുമുന്നില്‍ ഇരുവരും കാത്തിരുന്നു. കുറച്ചുസമയത്തിനുശേഷം മൈത്രേയനെ ചേംബറിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒ.പി.എസിനെ കാണാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

അരമണിക്കൂറോളം സമയം ചേംബറിനു വെളിയില്‍ കാത്തിരുന്ന ഒ.പി.എസ്., മൈത്രേയന്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അവിടെനിന്ന് തിരിച്ചു. ഇതിനിടെ ഒ.പി.എസ്.-നിര്‍മല കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ ഇത് നിഷേധിച്ച് മന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മൈത്രേയന് മാത്രമേ കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെന്നും തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പി.എസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

To reiterate, the attached was the @ThanthiTV tweet we were referring to.



The Deputy CM of Tamil Nadu Shri O. Panneerselvam did NOT meet Smt @nsitharaman @OfficeOfOPS @maitreyan1955 pic.twitter.com/z6hnbbLhdZ