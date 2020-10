ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹാഥ്‌റസില്‍ ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ദളിത് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായി നിര്‍ഭയയുടെ അഭിഭാഷക. ഡല്‍ഹി കൂട്ടബലാത്സംഗ കൊലപാതക കേസില്‍ നിര്‍ഭയയ്ക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ സീമ കുശ്‌വാഹയാണ് ഹാഥ്‌റസിലെ പെണ്‍കുട്ടിക്കുവേണ്ടി കേസ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് യുപി പോലീസ് അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ഹാഥ്‌റാസിലുള്ള സീമ കുശ്‌വാഹ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. താന്‍ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുംബവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താതെ താന്‍ ഹാഥ്‌റസില്‍നിന്ന് പോകില്ലെന്നും അവര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരനെ കണ്ടിരുന്നതായും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ 2012 ഡിസംബറില്‍ പാരാമെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ സീമ കുശ്‌വാഹയാണ് പെണ്‍കുട്ടിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായത്. സംഭവത്തില്‍ പ്രതികളായ നാലുപേരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും നാലുപേര്‍ക്കും വധശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനാലിനാണ് ഹാഥ്‌റസില്‍ യുവതി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം പുല്ലരിയാന്‍ വയലില്‍ പോയപ്പോള്‍ നാലുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അക്രമികള്‍ യുവതിയുടെ നാവ് മുറിച്ചുമാറ്റുകയും ശരീരത്തില്‍ മാരകമായി പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി 22ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ മരിച്ചു.

മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കാതെ പോലീസ് ബലമായി സംസ്്കരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതായും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ബലാത്സംഗം നടന്നതായി തെളിവില്ലെന്നും എഡിജിപി പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content highlights: Nirbhaya Lawyer to Fight Hathras Gang Rape Case But Stopped from Meeting Dalit Victim's Family