ന്യൂഡല്‍ഹി: ആസന്നമായ വധശിക്ഷയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകള്‍ അന്വേഷിച്ച് നിര്‍ഭയാ കേസിലെ പ്രതികള്‍. മരണ വാറണ്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ പ്രതികള്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അക്ഷയ് ഠാക്കൂര്‍, പവന്‍ ഗുപ്ത, വിനയ് ശര്‍മ എന്നിവരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകര്‍ വാക്കാല്‍ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇക്കാര്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ജസ്റ്റിസ് ആര്‍ ഭാനുമതി, ജസ്റ്റിസ് ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിന് വിഷയം കൈമാറി. കേസില്‍ വാദം അല്‍പ സമയത്തിനകം തുടങ്ങും. അക്ഷയ് ഠാക്കൂര്‍, പവന്‍ ഗുപ്ത, വിനയ് ശര്‍മ എന്നിവരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

5.30നാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാന്‍ മരണവാറണ്ടുള്ളത്. കഴുമരത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയുമ്പോഴും പ്രതികള്‍ക്ക് അവസാന അവസരം നല്‍കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്.

പ്രതികളുടെ ഹര്‍ജി തള്ളിയ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിപകര്‍പ്പ് ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും സവിശേഷ അധികാരമുപയോഗിച്ചാണ് കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്.

പുലര്‍ച്ചെ 5.30ന് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാന്‍ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എത്രയും പെട്ടന്ന് ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അര്‍ധരാത്രിയില്‍ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പുതിയ വാദമാണ് അഭിഭാഷകര്‍ ഉന്നയിക്കുക എന്ന് കോടതിയിലെ വാദത്തിന് ശേഷമെ അറിയാന്‍ സാധിക്കു. കേസില്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്തയും കോടതിയില്‍ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ബലാത്സംഗക്കേസിലെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഹര്‍ജിയില്‍ അര്‍ധരാത്രിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി വാദം കേള്‍ക്കുന്ന അപൂര്‍വതയാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്.

