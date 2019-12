ന്യൂഡല്‍ഹി: കുറ്റംകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്റെ പ്രായം 18 വയസില്‍ താഴെയായിരുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് നിര്‍ഭയ കേസില്‍ വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. പവന്‍ കുമാര്‍ ഗുപ്തയെന്ന പ്രതിയാണ് പുതിയ അവകാശ വാദവുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഹര്‍ജി തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി പവന്‍ കുമാര്‍ ഗുപ്തയ്ക്കുവേണ്ടി കോടതിയെ സമീപിച്ച അഭിഭാഷകന്‍ എ.പി സിങ്ങിന് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു.

പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാന്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി പിഴ ചുമത്തിയത്. പ്രതിയുടെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിച്ച അഭിഭാഷകനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ കോടതി ഡല്‍ഹി ബാര്‍ കൗണ്‍സിലിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

