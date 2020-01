ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച നിര്‍ഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടപ്പാക്കും. പുതിയ മരണവാറണ്ട് ഡല്‍ഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക.

പ്രതികളിലൊരാളായ മുകേഷ് സിങ് സമര്‍പ്പിച്ച ദയാഹാര്‍ജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മരണവാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നേരത്തെ ജനുവരി 22ന് രാവിലെ ഏഴിന് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാല്‍ ഇതിന് പിന്നാലെ മുകേഷ് സിങ് രാഷ്ട്രപതിക്ക്‌ ദയാഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചതിനാല്‍ വിധി നടപ്പാക്കല്‍ വീണ്ടും നീളുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം പ്രതികളിലൊരാളായ പവന്‍ ഗുപ്ത വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 19ലെ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പവന്‍ ഗുപ്തയുടെ പുതിയ ഹര്‍ജി. 2012ല്‍ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ തനിക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികുറ്റവാളിയായി പരിഗണിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമുന്നയിച്ചായിരുന്നു നേരത്തെ പവന്‍ ഗുപ്ത കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ ഹര്‍ജി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരേയാണ് പ്രതിയുടെ പുതിയ ഹര്‍ജി.

മുകേഷ് സിങിനും, പവന്‍ ഗുപ്തയ്ക്കും പുറമേ വിനയ് ശര്‍മ, അക്ഷയ് കുമാര്‍ സിങ് എന്നീ പ്രതികളെയാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് തൂക്കിലേറ്റുക. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി റാം സിങ് വിചാരണയ്ക്കിടെ നേരത്തെ തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പ്രതി ജുവനൈല്‍ നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

