ന്യൂഡല്‍ഹി: നിര്‍ഭയ കേസില്‍ വധശിക്ഷ വിധിച്ച മുകേഷ് സിങിന്റെ ദയാഹര്‍ജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ പവന്‍ ഗുപ്ത സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2012ല്‍ കോസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ തനിക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിരുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് പവന്‍ ഗുപ്ത സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 19ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ പ്രതി ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന 2012ല്‍ തനിക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തതിനാല്‍ കുട്ടിക്കുറ്റവാളിയായി പരിഗണിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പവന്‍ ഗുപ്തയുടെ വാദം. എന്നാല്‍ കോടതി ഹര്‍ജി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിധി ചോദ്യംചെയ്താണ് പവന്‍ ഗുപ്ത ഇപ്പോള്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

അതേസമയം കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടപ്പാക്കാനുള്ള മരണ വാറണ്ട് ഡല്‍ഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുക. നേരത്തെ ജനുവരി 22ന് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. പ്രതികളിലൊരാളായ മുകേഷ് സിങ് ദയാഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കല്‍ നീളുകയായിരുന്നു.

Contnet Highlights; Nirbhaya Case Convict Moves Supreme Court, Claims He was a Juvenile in 2012