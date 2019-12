ന്യൂഡല്‍ഹി: നിര്‍ഭയ കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്‌ഡേ പിന്‍മാറി. പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഭിഭാഷകരില്‍ ഒരാള്‍ കുടുംബാംഗമാണെന്ന കാരണത്താലാണ് പിന്‍മാറുന്നതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച പുതിയൊരു ബെഞ്ച് കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കും.

നിര്‍ഭയ കേസില്‍ പ്രതികളിലൊരാളായ അക്ഷയ് സിങ്ങ് വധശിക്ഷയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച പുന:പരിശോധനാ ഹര്‍ജി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പിന്മാറ്റം. പുന:പരിശോധന ഹര്‍ജിയെ എതിര്‍ത്ത് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കേസില്‍ മുകേഷ് സിങ്, അക്ഷയ് കുമാര്‍ സിങ്ങ്, വിനയ് ശര്‍മ്മ, പവന്‍ ഗുപത് എന്നീ പ്രതികള്‍ക്ക് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധി പുന:പരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് അക്ഷയ് സിങ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

2012 ഡിസംബറില്‍ 16ന് 23 കാരിയായ യുവതിയെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ യുവതി മരിച്ചു.

