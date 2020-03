ലണ്ടന്‍: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് (പിഎന്‍ബി) തട്ടിപ്പുകേസില്‍ പ്രതിയായ വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിക്ക് ലണ്ടനിലെ ജയില്‍തന്നെ കഴിയേണ്ടിവരും. നീരവ് മോദി സമര്‍പ്പിച്ച അഞ്ചാമത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷയും അവിടുത്തെ കോടതി തള്ളി.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ അറസ്റ്റിലായ നീരവിനെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ വാന്‍ഡ്‌സ്‌വര്‍ത്ത് ജയിലിലാണ് പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച കേസില്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ വിചാരണ തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്.

അതിനിടെ ജാമ്യം നേടാന്‍ അഞ്ചാമതും ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ലണ്ടന്‍ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ഇന്ത്യ നല്‍കിയ കൈമാറ്റ വാറണ്ട് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് 2019 മാര്‍ച്ച് 19ന് സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡാണ് നീരവ് മോദിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയും വജ്രവ്യാപാരി നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

