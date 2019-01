മുംബൈ: ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയും രത്‌നവ്യാപാരിയുമായ നീരവ് മോദിയുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കടല്‍തീരത്തുള്ള ബംഗ്ലാവ് പൊളിച്ചു മാറ്റും. ഈ ബംഗ്ലാവ് നിമയവിരുദ്ധമായാണ് നിര്‍മിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി.

33,000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ഈ ആഡംബര ബംഗ്ലാവ് 100 കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്നതാണ്. മുംബൈ നഗരത്തില്‍നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള അലിബാഗിലെ കിഹിം ബീച്ചിനോട് ചേര്‍ന്നാണ് ബംഗ്ലാവുള്ളത്. ഉന്നതരുടേയും മറ്റും വന്‍കിട പാര്‍ട്ടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവാണിത്.

തീരദേശ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റായിഗഡ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സൂര്യവാന്‍ഷി പറഞ്ഞു. പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാനുളള നടപടികള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നീരവ് മോദിയുടെ അമ്മാവനും ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയുമായ മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയ്ക്കും അലിബാഗില്‍ ആഢംബര ബംഗ്ലാവുണ്ട്. പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് 13,000 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ നീരവ് മോദിയും മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയും ഇപ്പോള്‍ വിദേശത്താണുള്ളത്.

Content Highlights: Nirav Modi's Rs. 100-Crore Bungalow In Alibaug Illegal, Is Being Demolished