കൊല്‍ക്കത്ത: ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ബംഗാളില്‍ അരങ്ങേറിയ കലാപങ്ങളില്‍ ഒന്‍പത് കേസുകളില്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍ ഇട്ട് സി.ബി.ഐ. ബിജെപി പ്രവർത്തകരും തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങളാണ് കലാപത്തിന് വഴിവെച്ചത്.

കല്‍ക്കട്ട ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സി.ബി.ഐ നടപടി. ബംഗാള്‍ പോലീസില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചശേഷം കൂടുതല്‍ കേസുകളില്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യും. അഭിജിത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ കൊലപാതകക്കേസിലും എഫ്.ഐ.ആര്‍ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കലാപത്തിനിരയായ കുടുംബങ്ങളുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സിബിഐയുടെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് ബംഗാള്‍ കലാപം അന്വേഷിക്കുന്നത്. കലാപത്തെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ എല്ലാ ബലാത്സംഗ കേസുകളിലും കൊലപാതകങ്ങളിലും കോടതിയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം നിര്‍ദേശിച്ചത്.

4 അംഗങ്ങള്‍ വീതമുള്ള ടീമുകളാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. മൊത്തം 25 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തിലുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമ പരമ്പരകള്‍ അരങ്ങേറിയത്.

