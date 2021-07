അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍ പാചക വാതക സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നാലുകുട്ടികളടക്കം ഒന്‍പത് പേര്‍ മരിച്ചു. സിലിണ്ടറില്‍ നിന്നുണ്ടായ ഗ്യാസ് ചോര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ജൂലൈ 20-ന് രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം.

തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും വീട്ടില്‍ ഉറങ്ങികിടക്കുമ്പോഴാണ് പാചകവാതക സിലിണ്ടറില്‍ ചോര്‍ച്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ചോര്‍ച്ച ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അയല്‍വാസികളില്‍ ഒരാള്‍ വിവരം ഇവരെ അറിയിക്കാനായി കതകില്‍ തട്ടി. ഉറക്കമെണീറ്റ തൊഴിലാളികളില്‍ ഒരാള്‍ ലൈറ്റ് ഓണാക്കിയതോടെ സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അപകടത്തില്‍ സത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം പത്ത് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കേ എട്ട് പേര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി മരിച്ചു. പൊളളലേറ്റവരില്‍ ഒരാളുടെ നില ഇന്ന് കൂടുതല്‍ വഷളാവുകയും അയാള്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുമായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ചയും അഞ്ചു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സിവില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സിയിലിരിക്കെയാണ് മരണം.

രാംപ്യാരി അഹിര്‍വാര്‍ (56), രാജുഭായ് അഹിര്‍വാര്‍ (31), സോനു അഹിര്‍വാര്‍ (21), സീമ അഹിര്‍വാര്‍ (25), സാര്‍ജു അഹിര്‍വാര്‍ (22), വൈഷാലി (7), നിതേഷ് (6), പായല്‍ (4), ആകാശ് (2) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. എല്ലാവരും മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണ ജില്ലയിലെ സ്വദേശികളാണ്. സംഭവത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുല്‍സിഹ്ന ഭൈര്‍വാ (30)യുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതായി ജഡേജ പറഞ്ഞു.

