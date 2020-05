വാറങ്കല്‍: ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരടക്കം ഒന്‍പത് പേരെ കിണറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കല്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. നാല് പേരുടെ മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരവും മറ്റ് അഞ്ച് പേരുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെയുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ശീതസംഭരണിക്ക് സമീപമുള്ള തുറന്ന കിണറ്റില്‍നിന്നുമാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

മക്‌സൂദ് അലം, ഭാര്യ, മകള്‍, മകളുടെ മൂന്ന് വയസുള്ള കുഞ്ഞ്, മക്കളായ സോഹൈല്‍, ഷബാദ്, ത്രിപുര സ്വദേശിയായ അഹമ്മദ്, ബീഹാര്‍ സ്വദേശികളായ ശ്രീറാം, ശ്യാം എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ മക്‌സൂദ് അലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നിഷ എന്നിവര്‍ 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ജോലി തേടി വാറങ്കലില്‍ എത്തിയത്.

മക്‌സൂദും ഭാര്യയും ചണ മില്ലിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. കരിബാദില്‍ വാടക വീട്ടിലാണ് ഇവര്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചണ മില്ലിലെ ഗോഡൗണില്‍ ഒരു മുറിയില്‍ താമസിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കണമെന്ന് ഉടമയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മക്‌സൂദിന്റെ കുടുംബം ഗോഡൗണിലെ താഴത്തെ നിലയിലെ മുറിയിലും ബീഹാറില്‍ നിന്നുള്ള യുവാക്കളായ രണ്ട് പേര്‍ ഒന്നാമത്തെ നിലയിലുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ കുടുംബത്തിന്റെ തിരോധാനത്തില്‍ ആദ്യം ബീഹാര്‍ സ്വദേശികളായ യുവാക്കളെയാണ് പോലീസ് സംശയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഇവരുടേയും മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെയോടെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

മസ്‌കൂദും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷമായി ഇവിടെ താമസിച്ചു വരുകയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഷക്കീല്‍ ചണ മില്ലിലെ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ശ്യാം, ശ്രീറാം എന്നിവര്‍ മില്ലിലെ പണിക്കാരായിരുന്നു. ഇയാളുടെ മകള്‍ വിവാഹമോചനം നേടിയതിന് ശേഷം തന്റെ മൂന്ന് വയസുള്ള കുഞ്ഞുമായി മക്‌സൂദിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഇവരുടെ ആരുടേയും ശരീരത്തില്‍ മറ്റ് മുറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇതൊരു ആത്മഹത്യയായിരുന്നു എങ്കില്‍ കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേര്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മറ്റ് മൂന്നുപേരുടെ കൂടി മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത് കേസിലെ ദുരൂഹത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ തലങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.- എ സി പി ശ്യാംസുന്ദര്‍ പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഫാക്ടറി അടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബത്തിനും മറ്റ് മൂന്ന് പേര്‍ക്കും ആവശ്യമായ പണവും ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതായും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മില്‍ ഉടമ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകളെ തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മില്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി വന്നപ്പോള്‍ കുടുംബത്തെയും കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റ് മൂന്ന് പേരെയും കാണാതാവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മൊബൈലിലും ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിയാതെ വന്നതോടെ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മില്‍ ഉടമ വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ പോലീസ് എത്തി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കിണറ്റില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പോലീസ് കണ്ടെത്തി. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

