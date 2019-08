ചെന്നൈ: ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ അതിശക്തമായ മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പെയ്തത്. നീലഗിരിയില്‍ മാത്രം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 820 മില്ലി മീറ്റര്‍ മഴ പെയ്തതായി തമിഴ് നാട് വെതര്‍മാന്‍ പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം നടത്തുന്നതില്‍ കൃത്യതകൊണ്ട്‌ ശ്രദ്ധേയനാണ് തമിഴ്‌നാട് വെതര്‍മാന്‍.

തമിഴ്‌നാടിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയധികം മഴ പെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. വയനാട്ടിലും കൊടകിലും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസവും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ കേരള, തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണാടക പ്രദേശങ്ങളില്‍ അടുത്ത മൂന്നു ദിവസം യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. കര്‍ണാടകത്തിലെ ബെല്‍ഗാമിലും കൃഷ്ണ നദീതടങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഇതുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കവും വിവരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Content Highlights: wettest 24hours event in the history of Tamil Nadu. Landslides reported at many places.