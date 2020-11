ഫരീദാബാദ്: കൊല്ലപ്പെട്ട 21 വയസ്സുകാരി നികിത തോമറിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം. ജനങ്ങള്‍ മഹാപഞ്ചായത്ത് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത് ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചതാണ് സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തി. ഹരിയാനയിലെ ബല്ലാബാഗഢിലായിരുന്നു സംഘര്‍ഷം.

നിയമം കയ്യിലെടുത്ത പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഹരിയാന പോലീസ് ഡിസിപി സുമേര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് മഹാപഞ്ചായത്ത് വിളിച്ചുചേര്‍ത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നികിതയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണം സംഘത്തെ രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നികിതയുടെ സുഹൃത്തും മുഖ്യപ്രതിയുമായ തൗസീഫ്, കൂട്ടാളിയായ രെഹാന്‍ എന്നിവരെ പോലീസ് ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, നികിതയെ മതംമാറ്റാന്‍ തൗസീഫ് നിര്‍ബന്ധിച്ചതായി നികിതയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍മന്ത്രിയുമായ ചൗധരി അഫ്താബ് അഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് തൗസീഫ്.

ഒക്ടോബര്‍ 26നാണ് ഹരിയാനയെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. നികിതയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന തൗസീഫിനെ അവഗണിച്ചതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. നികിത മതം മാറാനായി തൗസീഫ് നിര്‍ബന്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ നികിത ഇതിന് വിസമ്മതിച്ചതോടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപാവാന്‍ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചു. കാറിലെത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടുപാവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നികിത ഇത് ചെറുക്കുകയും തൗസീഫ് വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുമായിരുന്നു. പ്രതികള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. കൊലപാതകത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

പെണ്‍കുട്ടിയെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധമാണുയരുന്നത്. പ്രതിക്കെതിരേ ശക്തമായ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളും അരങ്ങേറി. പെണ്‍കുട്ടി പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി. ഫരീദാബാദില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഒരു കട അടിച്ചുതകര്‍ത്തിരുന്നു.

