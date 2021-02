ദെഹ്റാദൂണ്‍: മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് അതിശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ രാത്രിയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരും. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എന്‍ഡിആര്‍എഫ്), സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ സേന (എസ്ഡിആര്‍എഫ്) എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന ഐടിബിപി വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇക്കാര്യം.

ചമോലി ജില്ലയില്‍ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞതിനേ തുടര്‍ന്ന് നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ മറ്റുപ്രദേശങ്ങളില്‍ അപകടമൊന്നുമില്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങള്‍ക്കും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ക്കും ഭീഷണിയൊന്നുമില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരും കേന്ദ്രവും സ്ഥിതിഗതികള്‍ അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതിനിടെ, ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് നാല് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹിമാനിയുടെ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ കാരണം വിദഗ്ദ്ധര്‍ക്ക് പറയാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും നല്‍കും.

ഗംഗാ നദീതീരത്തുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും അധികാരികള്‍ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ജലനിരപ്പ് തുടര്‍ച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#WATCH: As part of IAF disaster relief Task Force, a C130J Super Hercules transport aircraft landed at the Jolly Grant airport in Dehradun with rescue teams and other heavy equipment on board. pic.twitter.com/4D9Eg2NvmT — ANI (@ANI) February 7, 2021

Content Highlights: Night operations to continue in Uttarakhand, says ITBP; alert in UP