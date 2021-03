ഭോപ്പാല്‍: അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ഭോപ്പാലിലും ഇന്ദോറിലും മാര്‍ച്ച് 17 മുതല്‍ രാത്രി കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് നഗരങ്ങളില്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ രാത്രി പത്തിനുശേഷം ചന്തകള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. ഗ്വാളിയര്‍, ജബല്‍പുര്‍, ഉജ്ജെയ്ന്‍, രത്‌ലം, ചിന്ദ്വാര, ബുര്‍ഹാന്‍പുര്‍, ബേട്ടുല്‍, ഖാര്‍ഗോണ്‍ എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചന്തകള്‍ രാത്രി അടയ്ക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ചൊവ്വാഴ്ച ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ വിലയിരുത്തി. തുടര്‍ന്നാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായത്. കോവിഡ് കേസുകള്‍ വീണ്ടും വര്‍ധിക്കുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും ജനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ ജബല്‍പുര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കര്‍മവീര്‍ ശര്‍മയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഗുജറാത്തിലെ നാല് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ രാത്രി കര്‍ഫ്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദ്, സൂറത്ത്, വഡോദര, രാജ്‌കോട്ട് നഗരങ്ങളിലെ രാത്രി കര്‍ഫ്യൂവാണ് രാത്രി 12 മുതല്‍ രാവിലെ ആറുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രാത്രി പത്ത് മുതല്‍ ആറുവരെയാക്കി മാറ്റിയത്.

