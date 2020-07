ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം പിടിയിലായ ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുന്‍ ഡി.എസ്.പി. ദവീന്ദര്‍ സിങ്ങിനും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുമെതിരേ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എന്‍.ഐ.എ.) കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. പിടിയിലായി മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ദവീന്ദര്‍ സിങ്ങിനും മറ്റ് അഞ്ച് പേര്‍ക്കും എതിരേ യു.എ.പി.എ. ചുമത്തിക്കൊണ്ട് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്‍ഐഎ അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിലാണ് ഇപ്പോള്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദവീന്ദര്‍ സിങ്ങിനൊപ്പം പിടിയിലായ ഹിസ്ബുള്‍ ഭീകരരായ നവീദ് മുഷ്താഖ്, റാഫി അഹമ്മദ്, നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ഇര്‍ഫാന്‍ ഷാഫി മിര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേയും മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളായ തന്‍വീര്‍ അഹമ്മജ് വാനി, സദീദ് ഇര്‍ഫാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേയും കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.എ.പി.എ. വകുപ്പ് 18, 19, 20, 38, 39, ആയുധ നിയമം വകുപ്പ് 7/25, സ്‌ഫോടക വസ്തു നിയമം വകുപ്പ് മൂന്ന്, നാല് എന്നീവ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ദവീന്ദര്‍ സിങ്ങിന് ഡല്‍ഹി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. 90 ദിവസത്തിനകം കേസില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ സാങ്കേതിക പിഴവുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദവീന്ദര്‍ സിങ്ങും മറ്റൊരു കുറ്റാരോപിതനായ ഇര്‍ഫാന്‍ ഷാഫി മിര്‍ എന്നയാളുമാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഭീകരരെ വാഹനത്തില്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ദവീന്ദര്‍ സിങ് തെക്കന്‍ കശ്മീരിലെ കുല്‍ഗാം ജില്ലയില്‍ ശ്രീനഗര്‍ - ജമ്മു ഹൈവേയില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് സിങ്ങിനെ സര്‍വീസില്‍നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡു ചെയ്തിരുന്നു.

