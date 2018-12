ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി (ഐ.എസ്) ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി ഡല്‍ഹിയിലും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും നടത്തിയ റെയ്ഡുകളില്‍ പത്തുപേര്‍ പിടിയില്‍. ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ഭീകരാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിട്ടവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. Photo - PTI

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അടക്കമുള്ള സുപ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ചാവേര്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതിയെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്. വി.വി.ഐ.പികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. ഒരു സിവില്‍ എന്‍ജിനിയറും മൗലവിയും ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികളും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും അടക്കമുള്ളവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

മൗലവിയാണ് സംഘത്തിന്റെ തലവനെന്നും ഇയാള്‍ക്ക് വിദേശത്തുനിന്ന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ലഭിച്ച വിലരം. അഞ്ചുപേരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അംരോങ ജില്ലയില്‍നിന്നും അഞ്ചുപേരെ നോര്‍ത്ത് ഈസറ്റ് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും റെയ്ഡുകള്‍ തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

IG NIA: Level of preparation suggests their aim was to carry out explosions in near future by remote control blasts & fidayeen attacks. This is a new ISIS inspired module, they were in touch with a foreign agent. Identities are yet to be established. pic.twitter.com/7BEZvvtukE — ANI (@ANI) 26 December 2018