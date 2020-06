കൊച്ചി: കൊച്ചി കപ്പല്‍ നിര്‍മാണശാലയില്‍ നിന്ന് ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌ക് മോഷണംപോയ കേസില്‍ നിര്‍ണായക വഴിത്തിരിവ്. മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പേരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി (എന്‍.ഐ.എ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന ഐഎന്‍സ് വിക്രാന്ത് വിമാനവാഹിനി കപ്പലില്‍ നിന്നാണ് ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌ക് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ മോഷണം പോയത്. 2019 സെപ്റ്റംബറിലാണ് മോഷണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികളെയാണ് എന്‍.ഐ.എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിഹാറില്‍ നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഒരാള്‍ ബിഹാര്‍ സ്വദേശിയും മറ്റൊരാള്‍ രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയുമാണ്. കപ്പലിലെ പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ഇരുവരും.

ജോലിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് മോഷണമെന്നാണ് എന്‍.ഐ.ഐ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. കരാറുകാരനുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇരുവരേയും ജോലിയില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കിയത്.

മോഷണത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേരള പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അയ്യായിരത്തിലധികം പേരുടെ വിരലടയാളം എന്‍.ഐ.എ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് കപ്പല്‍ നിര്‍മാണശാലയില്‍ കര്‍ശന സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

മൂന്ന് പ്രോസസറുകള്‍, മൂന്ന് ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌കുകള്‍ കൂടാതെ മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ആറ് റാമുകള്‍ എന്നിവയും കാണാതായിരുന്നു. മോഷ്ടിച്ച ഉപകരണങ്ങളുടെ വില 2.10 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

ട്രയല്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിമാനവാഹിനി കപ്പലില്‍ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മോഷണം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.

