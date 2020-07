ചെന്നൈ: നെയ്‌വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് പ്ലാന്റിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്ന് ലക്ഷം വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നേരിയ തോതില്‍ പരിക്കുള്ളവര്‍ക്ക്‌ 50,000 രൂപ വീതവും നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കടലൂര്‍ ജില്ലയിലുള്ള നെയ്‌വേലി ലിഗ്‌നൈറ്റ് കോര്‍പറേഷന്റെ പ്ലാന്റില്‍ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. അപകടത്തില്‍ ആറ് പേര്‍ മരിച്ചു. 17 പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പൊള്ളലേറ്റ പലരുടേയും നില അതീവഗുരുതരമാണ്.

CM Edappadi K Palaniswami announces an ex-gratia of Rs 3 lakhs each to families of those who lost their lives in a boiler explosion at Neyveli Lignite Plant. Rs 1 lakh&Rs 50,000 have been announced for those who have sustained severe & minor injuries, respectively: Tamil Nadu CMO