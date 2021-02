ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ഭവന-നഗരകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി ഇന്ത്യാഗേറ്റില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത അവന്യൂവിന്റെ ഭൂമി പൂജ ചടങ്ങ് നടത്തി. അടുത്ത റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത വീഥിയിലായിരിക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിന് ശേഷം മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

'ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീകമായിരിക്കുമിത്. ചിലര്‍ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ചിലര്‍ രാജ്യം പുരോമിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിനേയും ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഞങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കാണാനാകും' ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് കിലോമീറ്റര്‍ ദീര്‍ഘമുള്ളതാണ് സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത വീഥി. അതിന്റെ വികസനത്തിനും പുനര്‍വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. നോര്‍ത്ത്, സൗത്ത് ബ്ലോക്കുകള്‍ മുതല്‍ ഇന്ത്യാഗേറ്റ് വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വീഥിയില്‍ രാജ്പഥ്, അതിനോട് ചേര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന പുല്‍ത്തകിടികളും കനാലും, മരങ്ങളുടെ നീണ്ടനിരയും വിജയ് ചൗക്കും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

സെന്‍ട്രല്‍ പബ്ലിക് വര്‍ക്‌സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റാണ് ഇവിടുത്തെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാകുമെന്നും മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി നേരത്തെ ലോക്‌സഭയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

