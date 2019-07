ലഖ്‌നൗ: ട്രക്ക് കാറിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് വെന്റിലേറ്ററില്‍ തുടരുന്ന ഉന്നാവോ പീഡനക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി. ശരീരമാസകലം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നില വഷളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അടുത്ത 48 മണിക്കൂര്‍ വളരെ നിര്‍ണായകമാണെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകനും പരിക്കേറ്റ് വെന്റിലേറ്ററിലാണ്.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വാരിയെല്ലും തുടയെല്ലുകളും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തില്‍ രക്തസ്രാവമുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

അപകടസമയം മുതല്‍ പെണ്‍കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. നിരവധി കുഴലുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നത്. തലയിലും നിരവധി പരിക്കുകളുണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തിലെ പരിക്കുകളാണ് സ്ഥിതി വഷളാക്കുന്നതെന്നും മെഡിക്കല്‍ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥിതി ഗുരുതമായി തുടരുന്നതിനാല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങളെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കാണാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല.

ഞായറാഴ്ചയാണ് ബിജെപി എംഎല്‍എ കുല്‍ദീപ് സിങ് പ്രതിയായ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ ഇരയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ റായ്ബറേലിയില്‍വെച്ച് അതിവേഗത്തില്‍വന്ന ട്രക്കിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. പെണ്‍കുട്ടിക്കും അഭിഭാഷകനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ബന്ധുക്കളായ രണ്ടുസ്ത്രീകള്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിലൊരാള്‍ ഉന്നാവോ കേസിലെ സാക്ഷിയാണ്.

സംഭവത്തില്‍ എം.എല്‍.എ. കുല്‍ദീപ് സിങ് സേംഗര്‍ക്കെതിരേ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എം.എല്‍.എ.യും സഹോദരന്‍ മനോജ് സേംഗറും ഉള്‍പ്പെടെ പത്തുപേര്‍ കേസില്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ട്.

