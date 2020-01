വൈശാലി: ബിഹാറില്‍ ഈ വര്‍ഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നേരിടുമെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ. ബിഹാറില്‍ എന്‍.ഡി.എക്കുള്ളില്‍ തര്‍ക്കം രൂക്ഷമാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ബിഹാറിലെ വൈശാലിയില്‍ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിലായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനം.

'ബിഹാറില്‍ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിതീഷ് കുമാര്‍ജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തന്നെ നേരിടും. ബിജെപിയും ജെഡിയുവും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ കിംവദന്തികള്‍ക്കും വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്', അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറില്‍ എന്‍.ഡി.എക്കുള്ളില്‍ തര്‍ക്കം രൂക്ഷമാണെന്നും ജെഡിയുവും ബിജെപിയും വഴിപിരിയുമെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനം. പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തെ പിന്തുണച്ചതിനെച്ചൊല്ലി ജെഡിയുവിനുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പരസ്യമായിരുന്നു. ജെഡിയു സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്തുള്ളത്.

ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് എന്‍ആര്‍സി നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് നിതീഷ് കുമാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയില്‍ ജെഡിയുവിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ചും ഇരു പാര്‍ട്ടികളും തമ്മില്‍ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ട്.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കെതിരെയും അമിത് ഷാ രംഗത്തെത്തി. രാഹുലും ലാലുപ്രസാദും മമതയും കെജ്‌രിവാളും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്നതിനാണ് താന്‍ ഇവിടെ എത്തിയതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

