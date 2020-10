ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ അടുത്ത ബാച്ച് നവംബറില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തും. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ എത്തുന്ന റഫാല്‍ വിമാനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായി ഐഎഎന്‍എസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ഓഫ് എയര്‍ സ്റ്റാഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരുടെ സംഘത്തെ വ്യോമസേന ഫ്രാന്‍സിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് റഫാല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആദ്യബാച്ച് ജൂലായ് 29-നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. സെപ്റ്റംബര്‍ പത്തിന് അവ അംബാല വ്യോമത്താവളത്തിലുള്ള 17 സ്‌ക്വാഡ്രന്റെ ഭാഗമായി. മാസങ്ങള്‍ക്കകമാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും എത്തുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ദസ്സോ ഏവിയേഷന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന 36 റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതിനുള്ള 59,000 കോടിയുടെ കരാറിലാണ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാന്‍സും തമ്മില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വ്യോമസേനയുടെ പ്രഹരശേഷി വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ആദ്യ ബാച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിയശേഷം പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

