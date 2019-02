ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിക്കാന്‍ വൈകിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മോശം കാലാവസ്ഥയും നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലെ തടസവും മൂലം ആക്രമണം നടന്ന കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചത് വൈകിയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. 25 മിനിറ്റോളം വൈകിയാണ് മോദിക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത്. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടന്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തിരിക്കാന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും ഹെലികോപ്റ്റര്‍ യാത്രയ്ക്ക് അനുകൂലമായ കാലവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ലെന്നും അതിനാല്‍ രാത്രി വൈകിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡല്‍ഹിയിലെത്താന്‍ സാധിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് വൈകിട്ട് 3.10 നാണ്. എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അതേപ്പറ്റി വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത് 3.35നായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. 14 ന് പുലര്‍ച്ചെ എഴിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡെറാഡൂണില്‍ എത്തിയത്. മോശം കാലവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് നാലുമണിക്കൂര്‍ വൈകിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജിംകോര്‍ബെറ്റ് പാര്‍ക്കിലേക്ക് പോകാനായത്. 11.15 പാര്‍ക്കിലെത്തിയ മോദി മുന്നുമണിക്കൂറോളം വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ചിലവഴിച്ചു.

വൈകിട്ട് രുദ്രപുരില്‍ ഒരു പൊതുപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഭീകരാക്രമണ വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി അത് റദ്ദാക്കി. ഉടന്‍ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ജമ്മുകശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക് എന്നിവരില്‍ നിന്ന് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ തേടി. ഈ സമയമത്രയും പ്രധാനമന്ത്രി ജലപാനം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കാന്‍ വൈകിയതില്‍ മോദി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാംനഗറില്‍ നിന്ന് മോദി റോഡ്മാര്‍ഗം ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബറൈലിയിലെത്തി അവിടെനിന്നാണ് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചതെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഞെട്ടിയിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അധികൃതര്‍ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളി രംഗത്ത് വന്നു. ലോകം മുഴുവന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാകുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തനിനിറം പുറത്തായെന്ന് അദ്ദഹം ആരോപിച്ചു. ഭീകരാക്രമണത്തെപ്പറ്റി കോണ്‍ഗ്രസിന് മുന്‍കൂട്ടി അറിയാമായായിരുന്നോയെന്നും രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ചോദിച്ചു.

അതേസമയം ഭീകരാക്രമണത്തേപ്പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ വൈകിയതില്‍ അജിത് ഡോവല്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: News Of Pulwama Attack Reached PM Modi Late, He did not have anything to eat through it all