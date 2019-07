അറേറിയ(ബീഹാര്‍): വിവാഹ ദിവസം ആഡംബര കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവര്‍ കാണുക. വിവാഹ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് പ്രളയ ജലത്തിലൂടെ വീപ്പയും തടിയും കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച ചെറിയ ചങ്ങാടത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ നവദമ്പതികള്‍.

പ്രളയം നേരിടുന്ന ബിഹാറിലെ ഗാര്‍ഹ ഗ്രാമത്തില്‍നിന്നാണ് ഈ കാഴ്ച. ഗ്രാമത്തിലെ റോഡ് മുഴുവന്‍ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. ഇതോടെ വിവാഹ വേദിയില്‍നിന്ന് വരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ മറ്റൊരു മാര്‍ഗവും ഇല്ലാതെയായി. ഇതോടെയാണ് താത്കാലിക ചടങ്ങാടം നിര്‍മ്മിച്ച് ദമ്പതികളെ ബന്ധുക്കള്‍ അതില്‍ യാത്രയാക്കിയത്.

#WATCH A bride and a groom cross a flooded street in Forbesganj on a makeshift pontoon boat made out of plastic drums. (13.07.19) pic.twitter.com/QA9U1HzCXi — ANI (@ANI) July 14, 2019

'റോഡ് മുഴുവന്‍ മുങ്ങിപ്പോയി. ഇതോടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ വീപ്പയും തടിയുമുപയോഗിച്ച് താത്കാലികമായി ചങ്ങാടം നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടിവന്നു.'- വരന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്തെ പല ഗ്രാമങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിഷന്‍ഗഞ്ച് പ്രദേശത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി പെയ്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് കുട്ടികള്‍ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

