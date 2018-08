ലക്‌നൗ: കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന്‌ ആഗ്ര-ലക്‌നൗ എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ രൂപപ്പെട്ട 50 അടി താഴ്ച്ചയുള്ള ഗര്‍ത്തത്തിലേക്ക് പുതുതായി വാങ്ങിയ എസ്.യു.വി മറിഞ്ഞു. മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനൊടുവില്‍ വാഹനത്തിലുള്ള നാല് യാത്രക്കാരെയും നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വാജിദ്പൂരിലെ ദൗക്കിക്ക് സമീപമുള്ള റോഡിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് യുപിയില്‍ പലയിടത്തുമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മഴയെ തുടര്‍ന്നാണ് എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ ഗര്‍ത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച്ച മുംബൈയില്‍ നിന്ന് പുതുതായി വാങ്ങിയ വാഹനത്തില്‍ കനൗജിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവര്‍. പൊടുന്നനെ ഗര്‍ത്തത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ കാര്‍ അവിടെ കുടുങ്ങി കിടന്നു.

ഉടന്‍ തന്നെ പ്രദേശവാസികള്‍ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചു. പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് യാത്രക്കാരെ വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും ക്രെയിനിന്റെ വടം പൊട്ടി വീണ്ടും ഗര്‍ത്തത്തിലേക്ക് വീണു. പിന്നീട് വാഹനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും സാരമായ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിരുന്നു.

മഴയെ തുടര്‍ന്ന് വ്യാപകമായ കെടുതികള്‍ നേരിടുന്ന ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിപുലമായ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 12 പേര്‍ മഴയെതുടര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങളില്‍ മരിച്ചു.

