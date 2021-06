ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍- കോവാക്‌സിന്റെ നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് ഗൗരവ് പാന്ധി ട്വിറ്ററിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയില്‍ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ സര്‍ക്കാരും നിര്‍മാണക്കമ്പനിയും രംഗത്ത്. കോവാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ കന്നുകാലികളുടെ രക്തം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായും ഇക്കാര്യം ജനങ്ങളെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാണം സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില പോസ്റ്റുകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതും ദുര്‍വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

'കോവാക്‌സിനില്‍ നവജാത കാലിക്കിടാങ്ങളുടെ രക്തത്തില്‍നിന്നു വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍(Newborn Calf Serum) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇരുപത് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കിടാങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അവയില്‍നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന കട്ടപിടിച്ച രക്തത്തിലെ ഘടകമാണ്‌ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണിത്! ഈ വിവരം പൊതുജനങ്ങളെ നേരത്തെ ധരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു.' ഗൗരവ് പാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത്.

In an RTI response, the Modi Govt has admitted that COVAXIN consists Newborn Calf Serum .....which is a portion of clotted blood obtained from less than 20 days young cow-calves, after slaughtering them.



THIS IS HEINOUS! This information should have been made public before. pic.twitter.com/sngVr0cE29