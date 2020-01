ഫറൂഖാബാദ്: ഓപ്പറേഷന്‍ തിയേറ്ററില്‍ നിന്ന് തെരുവുനായ നവജാത ശിശുവിനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി കടിച്ചുകൊന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫറൂഖാബാദില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയായ ആകാശ് ഗംഗയില്‍ ആണ് സംഭവം. കുട്ടിയുടെ അമ്മ കാഞ്ചനയെ തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചശേഷം തങ്ങളെ ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ കാണാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് കാഞ്ചനയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു

അനാസ്ഥമൂലമാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാഞ്ചനയുടെ ഭര്‍ത്താവ് രവി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഡോക്ടര്‍ക്കും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ക്കും എതിരെയാണ് പരാതി.

പരാതി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എസ് പി അനില്‍കുമാര്‍ മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ചന്ദ്രശേഖറും, സിറ്റി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് സുനില്‍കുമാര്‍ സിങ്ങും ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം സീല്‍ ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ രംഗത്തെത്തി.

