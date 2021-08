ന്യൂഡല്‍ഹി: കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി നവീകരിച്ച വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് തീവണ്ടികൾ 2022ല്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങും. സുഖകരവും സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ യാത്രാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതാവും പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകള്‍. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ നിലവിലുള്ള രൂപകല്‍പ്പനയില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് പുതിയ ട്രെയിനുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. 2022 മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ പുതിയ ട്രെയിനുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. ജൂണില്‍ ട്രെയിനുകളുടെ സര്‍വീസ് തുടങ്ങാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ

പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകള്‍

പുഷ് ബാക്ക് സംവിധാനമുള്ള സീറ്റുകള്‍

ബാക്റ്റീരിയ രഹിത എയര്‍കണ്ടീഷന്‍ സംവിധാനം

കേന്ദ്രീകൃത കോച്ച് മോണിറ്ററിംങ് സംവിധാനം

നാല് എമര്‍ജന്‍സി വിന്‍ഡോകള്‍

മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ പ്രളയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍

ട്രയിനിലെ മറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ ഓഫായാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നാല് ഡിസാസ്റ്റര്‍ ലൈറ്റുകള്‍.

വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയാല്‍ വെന്റിലേഷന്‍ സംവിധാനം

നാല് എമര്‍ജന്‍സി പുഷ് ബട്ടണുകള്‍

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച ആദ്യ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനാണ് ട്രെയിന്‍ 18 എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകള്‍. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ഇതുവരെ കാണാത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഈ തീവണ്ടിയില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്. ഓട്ടോ മാറ്റിക് ഡോറുകള്‍ യുറോപ്യന്‍ സീറ്റുകള്‍, അതത് സീറ്റുകളിലെ ലൈറ്റുകള്‍ ഓരോ യാത്രക്കാരനും സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തുടങ്ങി നിരവധി സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ ട്രെയിനില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത വര്‍ഷത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ 10 പുതിയ ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

നിലവില്‍ രണ്ട് വന്ദേഭാരതം ട്രെയിനുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നു വരാണയിലേക്കും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കത്ത്‌റയിലേക്കുമാണ് ട്രെയിനുകളുടെ സര്‍വീസ് .

