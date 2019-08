ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ച യുവതിയെ കാണാതായെന്ന പരാതിയില്‍ നാടകീയ വഴിത്തിരിവ്. യുവതി ന്യൂഡല്‍ഹിയിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു ആണ്‍കുട്ടിക്കൊപ്പം യുവതി ദ്വാരകയിലെ ഹോട്ടലില്‍ ഉണ്ടെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. അഞ്ച് കോടിരൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെ നിരവധി തവണ ഫോണ്‍ചെയ്ത ആണ്‍കുട്ടിക്കൊപ്പമാണ് യുവതി ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഉള്ളതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഷാജഹാന്‍പുര്‍ സ്വദേശികളാണ് ഇരുവരും. ഇവര്‍ ഹോട്ടലില്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായി നല്‍കിയ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ലൊക്കേഷന്‍ പിന്തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് ഇരുവരെയും കണ്ടെത്തിയത്.

ഷാജഹാന്‍പൂരിലുള്ള എസ്.എസ് കോളേജിലെ നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് യുവതി. കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടരാണ് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ്. അദ്ദേഹം നിരവധി പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ജീവിതം തകര്‍ത്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അവരെ കാണാതായത്. തന്റെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാണെന്നും യുവതി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ പിതാവ് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് വഴിത്തിരിവ്.

തന്നെ കേസില്‍ കുടുക്കിയതാണെന്നും ലൈംഗിക ആരോപണം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ബിജെപി നേതാവ് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ് നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്നെയും യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരിനെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ നാല് ആണ്‍കുട്ടികള്‍ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: New twist in Chinmayanand case, victim staying with extortionist