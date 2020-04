ന്യൂഡല്‍ഹി:രാജ്യത്ത് 500 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോവിഡ് 19 നെതിരായ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രം ഹൈ ലെവല്‍ ടാസ്ക്ഫോഴ്‌സ് രൂപം നല്‍കി.

വാക്‌സിന്‍ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ജോലികളുടെ ഏകോപനം ഈ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ത്വരിതപ്പെടുത്തും. സര്‍വകലാശാല ഗവേഷണ വിഭാഗങ്ങളിലും ഗവേണഷണ സഥാപനങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഉദ്യമത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഗവേഷണ ജോലികളും ഇത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

എന്‍ടിഐ ആയോഗ്, മെംബര്‍(ആരോഗ്യം),പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസർ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സമിതിയെ നയിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ആയുഷ്, ഐസിഎംആര്‍, ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പ്, ബയോട്കനോളജി, സിഎസ്‌ഐആര്‍, ഡിആര്‍ഡിഒ, ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികളും ഇതില്‍ അംഗങ്ങളായിരിക്കും.

വാക്‌സിന്‍ വികസനത്തില്‍ ദേശീയവും അന്തര്‍ദേശീയവുമായ ശ്രമങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഫലവത്താക്കുന്നതിനും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കും.

