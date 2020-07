ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 മഹാമാരിക്ക് പല വകഭേദങ്ങളുണ്ടെന്ന് പുതിയ പഠനം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാന്‍സര്‍ ഉളളതുപോലെ കോവിഡ് 19-നും വിവിധ വകഭേദങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് പഠനത്തിന്റെ സഹരചയിതാവ് ഡോ.യുവാകിം ഷുല്‍ട്‌സെ പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു തരം(മിതം- ഗുരുതരം എന്നിവയല്ലാതെ) രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കോവിഡ് രോഗികളുടെ മോളിക്യുലാര്‍ മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുയോജ്യമായ തെറാപ്പികള്‍ രൂപകല്പന ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും രോഗികള്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകള്‍ മുന്‍കൂട്ടികണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും ഡോ. യുവാകിം ഷുല്‍ട്‌സെ പറയുന്നു.

വൈറസ് ചില രോഗികളെ മാത്രം, മറ്റു രോഗികളെ അപേക്ഷിച്ച് രൂക്ഷമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു സംഘം വിദഗ്ധര്‍ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്ലഡ് ട്രാന്‍സ്‌ക്രിപ്‌റ്റോം ഇവര്‍ പഠനവിധേയമാക്കി. രക്തത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധകോശങ്ങളില്‍ സജീവമാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീനുകളാണ് ബ്ലഡ് ട്രാന്‍സ്‌ക്രിപ്‌റ്റോം.

കോവിഡെനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഡെക്‌സാമെത്തസോണ്‍ പ്രമുഖ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു തരം വെളുത്ത രക്താണുക്കളായ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്‌സിനെ കുറിച്ചുളള അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടെത്തലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കാളികളെന്ന് അറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാനുലോസൈസ് ഗുരുതരമായ കോവിഡ് രോഗത്തില്‍ സുപ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു അത്.

പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട തെറാപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ വികസനത്തിന് വഴികാട്ടുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നും ഡോ. ഷുല്‍ട്‌സെ പറയുന്നു.

