ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ വേദിയായ ദോക്‌ലാം മേഖലയിലേയ്ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ റോഡ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായി. ഏഴു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് കഴുതപ്പുറത്തോ കാല്‍നടയായോ മാത്രം എത്തിച്ചേരാന്‍ സാധിച്ചിരുന്ന ഇവിടേക്ക് റോഡ് മാര്‍ഗം ഇനി 40 മിനിറ്റ് യാത്ര മതിയാകും. ബോര്‍ഡര്‍ റോഡ്സ് ഓര്‍ഗനൈസേഷനാണ് പാത നിര്‍മിച്ചത്.

2015ല്‍ ആണ് റോഡിന്റെ നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചത്. അതിര്‍ത്തിയിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായക പ്രധാന്യമാണ് ഈ പുതിയ പാതയ്ക്കുള്ളത്. പ്രധാനമായും സൈനിക നീക്കമാണ് ഈ സമാന്തര പാതകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ദോക്‌ലാമില്‍ 2017 ജൂണില്‍ ഇന്ത്യന്‍-ചൈനീസ് സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു. തര്‍ക്ക മേഖലയായ ദോക്‌ലാമിലൂടെ ചൈന റോഡ് നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചതാണ് അന്ന് സംഘര്‍ഷത്തിനിടയാക്കിയത്. മേഖലയില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2017 ഓഗസ്റ്റിലാണ് സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യം അവസാനിച്ചത്.

