ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിമാലയത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ കൈലാസ് മാനസരോവറിലേക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിലൂടെ പുതിയ പാത പൂര്‍ത്തിയായി. താമസിയാതെ ഇത് തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കും. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ധാര്‍ചുല പട്ടണത്തെ ലിപുലെഖ് പാസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 17,000 അടി ഉയരത്തിലാണ്.

ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തിയിലെ ലിപുലെഖ് പാസ് വരെ എത്തുന്ന റോഡ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വെള്ളിയാഴ്ച വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ബോര്‍ഡര്‍ റോഡ് ഓര്‍ഗനൈസേഷനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.

സിക്കിം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു വഴി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് കൈലാസ് മന്‍സരോവറില്‍ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം ദൈര്‍ഘ്യമേറിയയും കഠിനവുമാണ്.

മറ്റ് റൂട്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യം കുറഞ്ഞതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായതാണ് പുതിയ പാത. നേരത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രക്കിങ്ങ് ആവശ്യമായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാല്‍ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാന്‍ സാധിക്കും.

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് വഴിയുള്ള പാത. പിത്തോറ മുതല്‍ തവാഘട്ട് വരെയുള്ള 107.6 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള റോഡാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. തവഘട്ട് മുതല്‍ ഘടിയാബ്ഗഡ് വരെയുള്ള 19.5 കിലോമീറ്ററാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം. മൂന്നാം ഘട്ടം ഘടിയാബ്ഗഡുല്‍ നിന്ന് നിന്ന് ചൈന അതിര്‍ത്തിയിലെ ലിപുലെഖ് പാസ് വരെയുള്ള 80 കിലോമീറ്ററും. അത് കാല്‍നടയായി മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാനാകൂ.

Content Highlights: New road for Kailash Mansarovar pilgrims is ready, will cut travel time by three days