ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമാണം ഈ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. 2022 ഒക്ടോബറിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

പുതിയ പാർലമെന്റിൽ ഓരോ എം.പിക്കും പ്രത്യേകം ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കടലാസ് രഹിത ഓഫീസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമിക്കുന്ന ഓഫീസുകളിൽ അത്യാധുനിക രീതിയിലുളള ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർഫേസുകൾ സജ്ജീകരിക്കും.

കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാൾ, എം.പി.ലോഞ്ച്, ലൈബ്രറി, കമ്മിറ്റി റൂമുകൾ, ഡൈനിങ് ഏരിയ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിശാലമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പാർലമെന്റ് സെഷനുകളും മറ്റുപരിപാടികളും നിലവിലുളള കെട്ടിടത്തിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നടക്കുമെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പൈതൃകം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാളിന്റെ നിർമാണം. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ 888 അംഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പട സൗകര്യമുളള ലോക്സഭാ ചേംബറായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേസമയം രാജ്യസഭ ചോംബറിൽ 384 അംഗങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഒരുസമയം ഉപവിഷ്ടരാകാൻ സാധിക്കുക.

ഇരുസഭകളിലേയും എംപിമാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് കണക്കിലെടുത്താണ് ഇരിപ്പിട സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിൽ ലോക്സഭയിൽ 543 അംഗങ്ങളും രാജ്യസഭയിൽ 245 അംഗങ്ങളുമാണ് ഉളളത്.

ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരുസഭകളിലേയും പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 861.90 കോടി രൂപയാണ് നിർമാണ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമിച്ചതാണ്.

