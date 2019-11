ന്യൂഡല്‍ഹി: കെ.പി.സി.സി.യുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഒരുമിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്ന് സൂചന. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍, ഖജാന്‍ജി എന്നിവരെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. കെ.പി.സി.സി.യുടേത് ജംബോ പട്ടികയാണെന്ന ആക്ഷേപം ഒഴിവാക്കാനാണിത്.

126 പേരുടെ പട്ടികയുമായാണ് കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്. ഇത് ജംബോ പട്ടികയാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നതിനാല്‍ ഭാരവാഹികളുടെ കാര്യത്തില്‍ കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 30 ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരെയും അഞ്ച് വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഖജാന്‍ജിയെയും മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടോ തിങ്കളാഴ്ചയോ ഈ പട്ടിക എ.ഐ.സി.സി. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

കെ.പി.സി.സി. സെക്രട്ടറിമാരെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് നിലവിലെ ധാരണ. ഒരുപക്ഷേ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമോ അതല്ലെങ്കില്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമോ ആയിരിക്കും ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവുക.

അതേസമയം, കെ.പി.സി.സി. പുനഃസംഘടനയില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടോ എന്നകാര്യം തനിക്കറിയില്ലെന്ന് എ.ഐ.സി.സി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു.

