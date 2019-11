ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച ജമ്മു കശ്മീര്‍, ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി. ഈ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടവും ഇതോടൊപ്പം നിലവില്‍ വന്നു.

ഈ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി നിലവില്‍ വരികയും ഇവിടങ്ങളില്‍ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മര്‍മുവിനെയും ലഡാക്കില്‍ രാധാകൃഷ്ണ മാതൂറിനെയുമാണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍മാരായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ചത്.

സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ 144ാമത് ജന്മവാര്‍ഷിക ദിനമായ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഈ പുതിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വന്നത്.

ഇതോടെ ഭൂപടത്തിൽ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും 28 ആയി കുറയുകയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ 9 എണ്ണമായി വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആഗസ്റ്റ് മാസം 5നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജമ്മു കശമീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നല്‍കുന്ന അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദു ചെയ്യുകയും സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തത്.

