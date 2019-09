നാസിക്; കശ്മീരിനെ വീണ്ടും പറുദീസയാക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നടന്ന ബി.ജെ.പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് മോദി കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതിയ കാശ്മീര്‍, പുതിയ പറുദീസയെന്ന പ്രഖ്യാപനവും പ്രധാനമന്ത്രി റാലിയില്‍ നടത്തി.

'ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സത്വര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തിന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. രാജ്യം ഇപ്പോള്‍ ആ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് എന്നതില്‍ ഞാന്‍ തൃപ്തനാണ് -മോദി റാലിയില്‍ പറഞ്ഞു'.

'നമ്മള്‍ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് കശ്മീര്‍ നമ്മുടേതാണ് എന്നത്. എന്നാലിപ്പോള്‍ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും പുതിയൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ത്തുകയാണ്. ഒരു പുതിയ കശ്മീര്‍ സൃഷ്ടിക്കും എന്നതാണത്. വീണ്ടും കശ്മീരിനെ ഭൂമിയിലെ സ്വര്‍ഗമാക്കി മാറ്റും'.

പ്രത്യേക പദവി കാരണം രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന പല ഗുണങ്ങളും കശ്മീരിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് മോദി ആവര്‍ത്തിച്ചു. പല സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളും കശ്മീരില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിലൂടെ ഈ തടസ്സം നീങ്ങുകയാണ്. ഇനി ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ കശ്മീരില്‍ എത്തും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

