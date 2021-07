ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വെല്ലുവിളികള്‍ക്കിടയില്‍ ഹര്‍ഷ് വര്‍ദ്ധന് പകരം രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായ ചുമതലയേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മന്‍സുഖ് മണ്ഡവ്യ. ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നുള്ള എംപിയായ മണ്ഡവ്യ ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി തന്റെ തന്നെ മുമ്പത്തെ ട്വീറ്റുകളാണ്. മന്‍സുഖ് മണ്ഡവ്യ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സ്ഥാനമേറ്റതിന് പിന്നാലെ പഴയ ട്വീറ്റുകള്‍ പലരും കുത്തിപ്പൊക്കിയതോടെ ട്രോളുകള്‍ പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങി.

ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള തെറ്റായ പ്രയോഗങ്ങളോടെയുള്ള ചില ട്വീറ്റുകളാണ്‌ അദ്ദേഹത്തെ ട്രോളുകളിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകനാണെന്നതടക്കമുള്ള അബദ്ധ ട്വീറ്റും ട്വിറ്ററില്‍ മായാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാത്മഗാന്ധി നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവാണെന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് മഹാത്മഗാന്ധിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ രാഷ്ട്രമെന്നാണ്. ഇതേറ്റെടുത്ത ട്രോളന്‍മാര്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രി എന്നതിന് പകരം മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് കുറിച്ചു.

ഇപ്പോഴും കാണുന്ന 2014-ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ ' രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകനായ മിസ്റ്റര്‍ രാഹുല്‍ ജി, ഗാന്ധിജിയുടെ മരണത്തിന് ആര്‍എസ്എസ് ഒരു തരത്തിലും ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് താങ്കള്‍ ഇതിനകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്'.

അതേ സമയം ട്വിറ്ററില്‍ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷില്‍ പ്രാവീണ്യമില്ലാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ട്രോളുന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ചിലര്‍ പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവായ മന്‍സുഖ് മണ്ഡവ്യ 2019 മുതല്‍ രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ ഒരു പ്രധാന യുവമുഖമാണ്.

Mr. Rahul Ji, great grand son of Mahatma Gandhi already wrote you that RSS was not at all responsible for death of Gandhiji