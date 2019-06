മുംബൈ: കഴിഞ്ഞദിവസം അധികാരമേറ്റ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി എന്‍ സി പി. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ മോദിയുടെതും അമിത് ഷായുടേതും മാത്രമാണെന്നും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ക്ക് മന്ത്രിസഭയില്‍ അപ്രധാന സ്ഥാനമാണ് നല്‍കിയതെന്നും എന്‍ സി പി വക്താവ് നവാബ് മാലിക്ക് പറഞ്ഞു.

മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ മോദിയും ഷായും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിനെയും നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയെയും അപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലാക്കിയെന്നും മാലിക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഒന്നാം മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങായിരുന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തവണ അമിത് ഷായ്ക്ക് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ ചുമതല നല്‍കിയപ്പോള്‍ പ്രതിരോധവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ് രാജ്‌നാഥിനു ലഭിച്ചത്.

എങ്ങനെയാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിനെ അപ്രധാനസ്ഥാനത്താക്കിയതെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങും വകുപ്പു വിഭജനവും ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. അമിത് ഷായാണ് ക്യാബിനറ്റിലെ രണ്ടാമന്‍. പല മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെയും ക്യാബിനറ്റില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചില്ല. രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിനു സമാനമാണ് നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയുടെയും കാര്യം. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ അവര്‍ക്ക് ക്യാബിനറ്റില്‍ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അവരുടെ മനോഭാവം-മാലിക് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

