ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ വന്‍കിട കമ്പനികളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദവും താല്‍പര്യവുമാണെന്ന് പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ പ്രഭാത് പട്നായിക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തത അട്ടിമറിക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഈ നടപടികള്‍ വഴിയൊരുക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊല്‍ക്കൊത്തയില്‍നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദ ടെലഗ്രാഫിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളും ആര്‍.എസ്.എസ്. കൂടാരത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും അവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിതാപകരമാണെന്നും പട്നായിക് പറഞ്ഞു. ''രണ്ട് ഉറവിടങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ഇവര്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടുന്നത്. തങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്ന വന്‍കിട കമ്പനികളില്‍നിന്നും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐ.എം.എഫ്., ലോക ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും.

ജി.എസ്.ടി. കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. താഴെക്കിടയിലുള്ള തങ്ങളുടെ വോട്ടര്‍മാരെ ഈ പരിഷ്‌കരണ നടപടികള്‍ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നത് ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നമല്ല. ഹിന്ദുത്വയുടെ ഒരു ഡോസ് കൂടി നല്‍കിയാല്‍ ഇത് മറികടക്കാനാവുമെന്നാണ് ഇവര്‍ കരുതുന്നത്. ഇവരുടെ തന്ത്രം ലളിതമാണ്: ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കുത്തകകള്‍ക്കും ഹിന്ദുത്വ സാമാന്യജനത്തിനും.

ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം പട്ടിക പ്രകാരം കൃഷി സംസ്ഥാന വിഷയമാണെന്നും എന്നാല്‍, അന്തര്‍ സംസ്ഥാന വാണിജ്യത്തിന്റെ മറവില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം അട്ടിമറിക്കുകയാണു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പട്നായിക് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മുഖ്യമായും രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്. താങ്ങുവിലയുടെ അഭാവത്തില്‍ കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് മേല്‍ക്കൈ നല്‍കുന്ന നിയമങ്ങളാണിത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തത തകര്‍ക്കുന്ന നീക്കമാണിത്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ കൂടുതല്‍ പണമുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വിളകള്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ കര്‍ഷകര്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതരാവും.

വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ പല വിളകളും സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം അവിടങ്ങളില്‍ കൃഷി ചെയ്യാനാവില്ല. ഈ വിളകള്‍ കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യാന്‍ കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ നമ്മുടെ കര്‍ഷകരെ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കും. ഇതോടെ ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തതയില്‍ നമ്മള്‍ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ പഴങ്കഥയാവും.

ഭക്ഷ്യ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്ര വിപണിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നതാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ദീര്‍ഘനാളായുള്ള ആവശ്യം. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഇതിനെ ചെറുക്കുകയായിരുന്നു. ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ദോഹ ചര്‍ച്ചകള്‍ സ്തംഭിച്ചത് ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് കീഴടങ്ങുകയാണ്.

ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജി.എസ്.ടി.) നടപ്പാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ സമ്മതിച്ചത് വന്‍ അബദ്ധമായിരുന്നെന്ന് പട്നായിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ''ജി.എസ്.ടി. ധൃതി പിടിച്ച് നടപ്പാക്കിയെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. അത് തെറ്റായ നടപടിയായിരുന്നു. നികുതി പിരിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ അധികാരമാണ് ഇല്ലാതായത്. പകരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് മേല്‍കൈയ്യുള്ള ജി.എസ്.ടി. കൗണ്‍സില്‍ വന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു വിപണി എന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ അജണ്ടയാണ് ഇതിലൂടെ നടപ്പായത്. വിപണികളുടെ ഏകീകരണത്തിന് ജി.എസ്.ടി. വേണമെന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അമേരിക്കയില്‍ ജി.എസ്.ടി. ഇല്ല. പക്ഷേ, അവിടത്തെ വിപണി ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ആരും പറയില്ല. ചെയ്ത അബദ്ധത്തിനുള്ള വിലയാണ് ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പട്നായിക് പറഞ്ഞു.

വരുമാനത്തിനായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാരുണ്യം യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ക്കാണ് ജി.എസ്.ടി. പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ വളരെയധികം കാശു ചെലവഴിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ ശരിയാക്കി വെയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. നേരത്തെ നികുതി കൊടുക്കാതിരുന്ന ബനാറസ് സാരി നെയ്ത്തുകാര്‍ ഇപ്പോള്‍ നികുതി കൊടുക്കണം. അതേസമയം വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ക്ക് നികുതിയില്‍ ഇളവു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നോട്ടു നിരോധനം വെറും മണ്ടത്തരമായിരുന്നെന്നും മോദി സര്‍ക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞത്തിലുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് അതു വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നും പട്നായിക് പറഞ്ഞു. ''കള്ളപ്പണം എന്നു പറയുന്നത് തലയണയ്ക്കടിയിലും കിടക്കക്കടിയിലും ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച പണം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഈ ഭരണകൂടം കരുതിയത്.'' അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

