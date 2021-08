ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് 28,204 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 147 ദിവസത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണമാണിത്.

നിലവിൽ 3,88,508 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 97.45 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

രാജ്യത്താകെ ഇതുവരെ 3,11,80,968 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 4,28,682 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്തത് 39,070 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകളായിരുന്നു.

Content Highlights: New covid cases, the lowest in 147 days, Covid 19 daily updates