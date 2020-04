ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ്-19 മരണസംഖ്യ 420 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 941 പുതിയ കേസുകള്‍. ഇതിനിടെ മുംബൈയിലെ ചേരി പ്രദേശമായ ധാരാവിയില്‍ കോവിഡ് -19 ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധന. 26 പേര്‍ക്ക് ഇവിടെ പുതുതായി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച 28 പേര്‍കൂടി മരിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ 420 ആയി. രാജ്യത്ത് ആകെ 941 കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളാണ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 12,759 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ 1514 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി.

ധാരാവിയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഒരാള്‍ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ ഒമ്പതായി. നിലവില്‍ 86 കോവിഡ് രോഗികളാണുള്ളത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വൈകുന്നേരത്തോടെ 15 പേര്‍ക്കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ഇന്ന് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 26 ആയി ഉയര്‍ന്നതെന്ന് ബൃഹ്മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

11 പേര്‍ മുസ്ലിം നഗറിലും മുകുന്ദ് നഗര്‍- നാല്, സോഷ്യല്‍ നഗര്‍, രാജീവ് നഗര്‍- രണ്ടുവീതം, സായ് രാജ് നഗര്‍, ട്രാന്‍സിറ്റ് ക്യാമ്പ്, റാംജി ചൗള്‍, ലക്ഷ്മി ചൗള്‍, ജനതാ സൊസൈറ്റി, ശിവ് ശക്തി നഗര്‍, സര്‍വോദയ് നഗര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഒരോരുത്തര്‍ വീതവുമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലക്ഷ്മി ചൗള്‍ മേഖലയിലെ 58 വയസ്സുള്ള ആളാണ് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ചത്.

